Mareggiate, Gianturco: “Danni prevedibili, ma nessun intervento negli anni. Oliverio è il vero colpevole”

“I danni provocati dalla mareggiata di , non sono causati da qualche onda anomala o da una tempesta improvvisa, bensì dalla scarsa programmazione delle attività e dei lavori pubblici da parte di alcuni comuni, i quali addirittura costruiscono i lungomari prima ancora delle dovute barriere di protezione, nonché dalla mancata prevenzione e vigilanza della Regione”. A dichiararlo è Mimmo Gianturco, ex consigliere comunale ed esponente di Fratelli d’Italia.

“È da troppo tempo - continua - che a cadenza annuale, le coste tirreniche della Calabria centrale subiscono questo tipo di danni ma non si è registrato nessun intervento significativo da parte della giunta regionale. La miopia politica che contraddistingue il centrosinistra calabrese al governo, e il totale disinteresse per una parte di territorio, ci portano purtroppo a subire queste situazioni che di fatto si ripercuotono anche sulla già precaria economia del settore turistico-balneare. Il mare, per la Calabria, è una risorsa troppo importante che è stata abbandonata e poco valorizzata. Il governatore Oliverio intervenga immediatamente - conclude Gianturco - solo così potrà tentare di scusarsi per tutte le sue colpevole”.