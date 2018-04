Coldiretti domani l'inaugurazione di PECCO: servizio Ristorazione alla Cittadella Regionale con i prodotti di Campagna Amica - Coldiretti.

Siamo sempre più convinti che è una giornata storica e lo è! Finalmente mercoledì 18 alle ore 12,00 con l'inaugurazione prenderà il via il “servizio bar, ristorazione veloce e ristorante della Cittadella Regionale”. Sono stati necessari 25 mesi e 18 giorni dal DDG n°1816 risalente al , del “Dipartimento 3 - Organizzazione, Risorse Umane-Controlli" della Giunta Regionale che, approvando la documentazione tecnica di gara per la concessione del servizio, di fatto avviava l'iter burocratico di affidamento poi aggiudicato all'azienda Ristorart. Siamo grati all’azienda toscana Ristorart, con cuore e mente calabrese, che ha condiviso con Coldiretti Calabria e Campagna Amica questa innovativa scommessa imprenditoriale che assicura un servizio di ristorazione di qualità con la presenza dei veri prodotti di filiera corta ed a Km zero della Rete Campagna Amica- Coldiretti e con un servizio pensato ed organizzato, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a tutela del cittadino-consumatore. “Senza alcun dubbio - afferma Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria - è un esempio virtuoso di scelta politica e visione strategica della Regione, che Coldiretti aveva chiesto, che nei fatti ha anticipato le previsioni del D.Lgs 50 (Nuovo Codice dei Contratti, Appalti, sevizi e forniture) del ; infatti non è stato utilizzato il criterio del minor prezzo o massimo ribasso. Una “buona pratica” che guarda si ai costi ma che sono contemperati alla qualità - prosegue - che vorremmo fosse applicata in tutte le mense pubbliche della Calabria. La partnership tra Campagna Amica - Coldiretti e Ristorart ha consentito di allestire un servizio di qualità e garantito. Infatti PECCO ( Piazza Etica Calabria Contadina) è stata accreditata dalla Fondazione Campagna Amica e contestualmente si realizza un’offerta enogastronomica con il miglior cibo Made in Calabria: DOP-IGP, Tipico e Tradizionale, Biologico, Ogm Free e Glifosate Zero. Sono più di 250 le aziende agricole di Campagna Amica coinvolte, con oltre 540 referenze che possono essere acquistati dagli utenti di PECCO.