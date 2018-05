Fattoria Sociale l'Arco, Presidenza del Consiglio dei Ministri "Ambiente, linfa per i giovani"

Ad essere interessati dal progetto curato dalla Cooperativa Sociale l’ARCO, saranno 18 comuni del comprensorio del Reventino : AMATO, CARLOPOLI, CICALA, CONFLENTI, DECOLLATURA, FALERNA, GIMIGLIANO, GIZZERIA , MARTIRANO, MARTIRANO LOMBARDO, MIGLIERINA, MOTTA SANTA LUCIA, PLATANIA, SERRASTRETTA, SAN MANGO D’AQUINO, SAN PIETRO APOSTOLO, SOVERIA MANNELLI E TIRIOLO.

Un comprensorio vasto, identificato come “area rurale in ritardo di sviluppo” in cui, anche le realtà rurali tipiche (basate principalmente su piccoli coltivatori diretti e artigiani) hanno subito un impoverimento, soprattutto in termini di capitale umano.

“Il progetto, Finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- ha detto AURORA MASTRANDREA, presidente della Cooperativa Sociale l’Arco - è indirizzato ai giovani, e si propone di creare un valore aggiunto tramite - tra le altre cose - , lo sviluppo di attività di utilità sociale, di educazione e didattica sulle problematiche dell’agricoltura e della tutela delle risorse naturali, culturali ed enogastronomiche regionali”

A presentare le attività che concretizzeranno i diversi laboratori sono stati gli stessi soggetti coinvolti nel progetto, con le introduzioni di FLORINDO RUBBETTINO, La Rosa nel Bicchiere; da NICOLA SACCO, Istituto di Formazione Terina, partners dello stesso progetto.

L’evento , caratterizzato dalla proiezione del film “Il Cibo dell’Uomo. Grano e Pane in Calabria” di GIOVANNI SOLE, Docente di Antropologia dell’Unical, ha visto gli interventi di VINCENZINA SCALZO, Partner del progetto, di EMILIO LEO, Laboratorio del farro, e di numerosi amministratori locali e si è concluso con la degustazione dei prodotti della stessa Cooperativa.