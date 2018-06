Presentazione libro Cyclicity Diet a Squillace

Si è svolto nell’agriturismo “Antica Villa Ceraso” Località Ceraso Squillace (CZ) organizzato da Coldiretti Calabria– Campagna Amica, Donne e Giovani Impresa Coldiretti, l’iniziativa Salute e qualità della vita: presente e futuro dell’economia dei territori. I lavori sono stati coordinati dalla giornalista Lara Luciano. E’stato presentato il libro “Cyclicity Diet”- Falco Editore – dagli autori Ennio Avolio - Biologo nutrizionista – Specialista in Patologia Clinica presso l’Università della Calabria e Claudio Pecorella Biologo nutrizionista. Dopo i saluti di Erika Lopez ,delegata regionale dei giovani Coldiretti e padrona di casa, che presentando l’iniziativa si è soffermata in particolare sulla stretta relazione tra medicina e cibo, gli autori hanno illustrato le tematiche del libro mettendo in risalto come ormai, in tutto il mondo la differenza di genere sta prendendo piede e si è iniziato a parlare proprio di diversità tra uomo e donna a livello di diversità scientifica. Adesso anche le patologie e i trattamenti per le oncologici per alcuni tipi di tumori del colon vengono trattati diversamente anche tra l’uomo e la donna. Il libro è fruibile anche per la persone meno portate alla scientificità consiglia una dieta alle donne con una facilità ad approcciarsi al tipo di protocollo suggerito. Il protocollo illustrato nel libro non è per dimagrire ma per stare bene quindi per aumentare l’aspettativa di vita. Alla fine del libro c’è proprio un protocollo nutrizionale che serve a mantenersi in forma. Nel libro una parte è dedicata alla dieta pragmatica in cui viene proprio indicato l’orario in cui fare la colazione, la cena etc. proprio a rafforzare il concetto di uno stile di vita salutare. La dr.ssa Romana Aloisi, Presidente sezione Calabria ADI ha insistito sull’importanza dell’educazione ad iniziare da bambini perché è il momento giusto per apprendere realmente il vero significato della nutrizione e quelli che sono i nostri bisogni. l’agricoltura ha una grande capacità di raccontarsi, da ottimi prodotti e sicuramente avremo dei riscontri salutistici buoni. Giovanni Cirillo, Amministratore Delegato Asso.La.C ha approfondito l’importanza del latte nell’alimentazione ed in particolare quello di alta qualità prodotto in Calabria che è una garanzia per i cittadini - consumatori. Dietro la produzione del latte c’è non solo esperienza ma anche professionalità, tecnologie, investimenti per corrispondere al mantenimento di parametri di qualità. Concludendo i lavori Pietro Molinaro, Presidente Coldiretti Calabria ha parlato della garanzia di produrre buon cibo che sotto l’aspetto salutistico è tra i migliori al mondo. L’Italia è il paese che investe di più rispetto alla sicurezza alimentare. E’ necessario fare sempre di più e queste occasioni vanno incentivate poichè è fondamentale investire nella comunicazione, della capacità di raccontare con semplicità ma anche con professionalità questo valore che attribuiamo e diamo il merito agli agricoltori rispetto alla produzione di cibo di qualità, di cibo salubre, di cibo che veramente fa piacere degustarlo calibrandolo in una dieta che offre una serie di benefici come il benessere fisico , la qualità della vita tutto collegato anche a una occasione unica di crescita dei territori. Il libro per l’importanza scientifica che ha, va diffuso con una attenzione in più al prodotto agricolo correlato all’aspetto scientifico che può diventare una ricchezza in più rispetto a questo connubio di tecnica, di scienza, di una buona e sana strategia alimentare come è stata definita nel libro con un corretto piano alimentare e non trascurando l’origine del prodotto.