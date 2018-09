Un gioiese eletto nella consulta regionale per il diritto allo studio in Lazio

Già rappresentante del dipartimento di Economia presso l'università degli studi di Roma tre, è stato il primo degli eletti tra gli studenti di Roma Tre e il secondo nella regione Lazio.

Di.S.Co Il nuovo organosostituirà Laziodisu ma manterrà le sue principali funzioni :

Azioni di sostegno all'economia della conoscenza nell'ambito di un rapporto sinergico tra territori e soggetti; Formazione professionale volta all'elaborazione di modelli innovativi di gestione con particolare attenzione alle figure professionali richieste nel mercato del lavoro; Attivita' di informazione, orientamento formativo ed inserimento nel mondo del lavoro; Servizi a bando: Borse di studio, posti alloggio e contributi finanziari per la residenzialita', Contributi per la mobilita', anche internazionale, Ristorazione; Servizi in generale: Torno Subito, Porta Futuro Universita', Agevolazioni trasporto.

Per il 22 enne Calabrese è già tempo di solcare le porte della Regione, non ci resta quindi che augurargli Buon lavoro !

Letterio Tornatora, di Gioia Tauro, è stato eletto alla nuova consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza .