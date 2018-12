Lawrence e il suo nuovo singolo

Lorenzo Cannavo’ in arte Lawrnce aveva gia’ fatto parlare di se nel 2017 con l’ uscita di un suo E.p “Otherside con tre tracce presenti, riscuotendo abbastanza successo nelle varie tappe tenutesi in Calabria. Nel 2018 continua a lavorare pubblicando i singoli “Myself” e Last Night” sulle maggiori piattaforme musicali come Spotify o Itunes.In questo frangente natalizio Lawrnce e’ presente come ospite nelle diverse radio locali per promuovere il neo singolo Bedroom registrato presso lo studio Blanko records di Caulonia, gia’ nella prima settimana e’ riuscito ad arrivare sulle 10000 visualizzazioni su Spotfy, con il suddetto chiude questo anno,annunciando l’ uscita dell’album nel 2019.Su quanto riguarda gli altri progetti futuri si riserva,sottolineando il fatto di aver apportato un diverso sound , cioe’ quello tipico contemporaneo al solito “Alternative Rock”che lo distingueva in passato.Lui rammenta che e’ la voglia di esplorare altro, migliorarsi e creare sempre qualcosa di nuovo che possa essere d’interesse a chi ascolta questo genere di musica, tra l’ altro si puo’ dire che la chitarra non la perde mai di vista dato i suoi impegni di studio al conservatorio.In tutto questo il giovane artista anticipa che ci sara’un tour anche per il 2019,con tappe e date tutte da definirsi e si esprime cosi:

L’ emozione di suonare in concerto e’ tanta, a ogni serata emozioni diverse di quelle che lasciano il segno come cerchero’di fare anche nella prossima stagione.Infine precisa anche che non vuol essere premiato ma musicalmente capito, la musica e’ anche vita e lui la dimostra con la chitarra la voce e le dita.

Giuseppe Ierace