È in corso una imponente operazione da parte degli uomini del Comando Provinciale di Pavia unitamente al personale dello SCICO - il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata - che ha consentito di smantellare un'associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti ed alle rapine operante sull'intero territorio nazionale. Sono in corso di esecuzione 24 ordinanze di custodia cautelare in carcere in Lombardia, Calabria e Puglia.