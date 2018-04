Grande successo per due calabresi a The Voice che approdano in semifinale

Grande soddisfazione per i due cantanti calabresi che ieri sera sono passati direttamente alle semi finali del programma “The Voice“ in onda su Rai 2. Mirco Pio Coniglio, calabrese d’origine (Bivongi) ed Elisabetta Eneh da Cosenza, hanno convinto i loro coach, rispettivamente Franceco Renga e Cristina Scabbia. Standing ovation per la Eneh che ha cantato il brano Crazy dei Gnarls Barkley. “Lo sapevo già che eri molto brava ma stasera mi hai fatto drizzare il pelo. Hai una classe pazzesca ed un’esuberanza incredibile-ha affermato la coach Cristina. “Ci ho pensato a lungo e… Elisabetta vorrei che mi restituissi il tuo anello… voglio che tu metta questo perché ti porto alle Battle”. Stessa sorte per Marco Pio Coniglio, a cui è stato assegnato il brano La descrizione di un attimo dei Tiromancino. “Riesci a rendere credibile qualsiasi cosa tu canti – ha spiegato Renga subito dopo l’esibizione -. Hai una fragilità che però sottintende un’anima che tiri fuori col canto». Elisabetta e Marco Pio approdano così alle semi finali di The Voice