Migranti, nel 2019 diminuiti sbarchi

Drastico calo degli sbarchi di migranti in Italia in questo primo scorcio del 2019: dal primo gennaio ad oggi le persone sbarcate in Italia sono state 202 contro le 4.731 dello stesso periodo dell'anno scorso, con una diminuzione del 95,73%. Lo si apprende da fonti del Viminale. In particolare, sottolinea il ministero dell'Interno, in Sardegna non si sono registrati sbarchi in questo scorcio di anno: nello stesso periodo del 2018 erano sbarcate 114 persone. In Calabria il calo è stato dell'82%, con 53 arrivi quest'anno rispetto ai 296 dell'anno scorso; in Sicilia del 96,5%: 149 arrivi quest'anno contro i 4.321 dello stesso periodo del 2018. (Ansa)