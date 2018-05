Camion in fiamme In autostrada

Il traffico lungo l'autostrada A2 ha registrato rallentamenti stamattina, tra gli svincoli di Lamezia Terme e Falerna, in direzione nord, a causa di un incendio che si é sviluppato, per cause in corso d'accertamento, su un camion.

Il conducente, che viaggiava da solo, accortosi delle fiamme sprigionatesi dal vano motore, si é fermato ed è sceso dal mezzo prima che le fiamme si estendessero alla cabina di guida, non riportando alcuna lesione.

Sul posto tre automezzi e dieci unità dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per circa un'ora prima di avere ragione delle fiamme, insieme al personale dell'Anas per la gestione della viabilità, ed agli agenti della polizia stradale.

La situazione, dopo lo spegnimento dell'incendio e la rimozione del camion, é tornata alla normalità ed il traffico é ripreso regolarmente.