Tragedia in Calabria, a Paola, nel cosentino, dove un bimbo di tre mesi e mezzo é morto in culla, soffocato da un rigurgito. I genitori del bimbo, quando si sono accorti che il figlio non dava segni di vita, hanno chiamato il 118. Il personale medico ed infermieristico giunto sul posto non ha potuto però fare altro che constatare il decesso del bimbo.