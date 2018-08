Gole del Raganello, padre mette in salvo figli e muore, bimbi rimasti orfani, tutte le tragiche storie delle vittime

Sono 44 le persone travolte dalla piena del Raganello nel parco del Pollino in Calabria: 23 sono state salvate, 11 sono ferite e ricoverate, 10 le vittime.

I nomi delle vittime

Paola Romagnoli, Bergamo, 1963, ricercatrice universitaria

Antonio de Rasis, 1986, Trebisacce (Cosenza)

Gianfranco Fumarola, 1975, Martina Franca (Taranto)

Maria Immacolata Marrazzo, 1975, Ercolano (Napoli)

Carmela Tammaro, 1977, Napoli

Antonio Santopaolo, 1974, Napoli

Miriam Mezzolla, 1991, Taranto

Carlo Maurici, 1983, Roma

Valentina Venditti, 1984, Roma

Claudia Giampietro, 1987, Conversano (Bari)

Il padre che ha messo in salvo i figli e poi è morto - Era in escursione nel Raganello con i figli di 11 e 12 anni, che si sono salvati probabilmente grazie al loro papà, Gianfranco Fumarola, agente di polizia penitenziaria, 43 anni, residente a Cisternino (Brindisi). L'uomo è morto nella piena del torrente in Calabria. La moglie Cinzia, calabrese e insegnante di scuola primaria, ed il figlioletto di 4 anni avevano deciso di non partecipare all'escursione. "L'ipotesi è che l'uomo, come farebbe ogni padre, prima di essere trascinato dall'ondata di piena abbia salvato i due figli che sarebbero stati trovati dai soccorritori attaccati a dei rami o a delle rocce", spiega il sindaco di Cisternino Luca Convertini.

La mamma ritrovata senza vita - E' stata ritrovata senza vita Maria Immacolata Marrazzo di 43 anni, la mamma di Torre del Greco (Napoli) che è rimasta coinvolta con la sua famiglia nella tragedia. Il marito della vittima e i suoi due figli sono riusciti a salvarsi e sono ricoverati in ospedale.

Due ragazzi si salvano ma rimangono orfani - Hanno perso entrambi i genitori nella tragedia del torrente Raganello: i figli della coppia di coniugi di Qualiano (Napoli) sono infatti riusciti a salvarsi. Uno dei ragazzini è ricoverato in ospedale, l'altro è rimasto indenne dalla piena. La famiglia era in vacanza. Lei, Carmen Tammaro, era una docente della scuola Marconi, istituto tecnico di Qualiano; lui era un impiegato di Decathlon.