Una nuova scossa di terremoto è stata registrata questo pomeriggio sull’isola di Zante, sulle coste del mar Jonio in Grecia, alle 16:12. La scossa, verificatasi a 10 km di profondità , è stata di magnitudo 6.0 ed è stata distintamente avvertita in molte località del Sud Italia, soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia.