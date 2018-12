Un giovane giornalista calabrese tra i feriti dell’attentato a Strasburgo

Tra i feriti in gravi condizioni, dell’attentato avvenuto ieri sera a Strasburgo, vi sarebbe Antonio Megalizzi, giornalista radiofonico 29enne italiano, originario di Reggio Calabria, ma residente a Trento. Secondo le informazioni trapelate, il ragazzo verserebbe in gravi condizioni e si troverebbe ricoverato in terapia intensiva. La passione per la radio ha portato il giovane a Strasburgo per Europhonica, un consorzio radio universitario, con il compito di seguire le sedute plenarie del Parlamento europeo.