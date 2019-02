Emma in concerto a Reggio ricorda commossa Sissy Trovato Mazza(VIDEO)

Nella serata di ieri a Reggio Calabria, Emma Marrone si è esibita in un concerto al PalaCalafiore. Durante lo show canoro ad un tratto la cantante commossa ha voluto ricordare Sissy Trovato Mazza, la giovane agente di polizia scomparsa il 13 gennaio dopo due anni di lotta tra la vita e la morte. Emma era stata già in visita da Sissy quando purtroppo si trovava in coma. All’epoca tanta fu la commozione della famiglia di Sissy e sicuramente della stessa, anche se non è riuscita forse a “dimostrare“ la sua felicità per quel gesto d‘amore. Ieri sera Emma ha voluto dedicare un brano “Sarò libera” e ricordare Sissy:

“Voglio dedicarlo ad una ragazza, una guerriera, Una ragazza molto coraggiosa, forse troppo coraggiosa, pensava di poter cambiare il mondo con la sua verità, con la sua battaglia personale, purtroppo per lei e per tutti noi, perche in questa storia abbiamo fallito tutti, non ce l’ha fatta... sto parlando di Sissy Trovato Mazza, che ha avuto coraggio, e io il piacere di stringerle la mano e io guardandola negli occhi ho capito quanta cazzo di forza c’era e c’è ancora in lei. Dedico questa canzone alla sua famiglia che è qui, a sua mamma, a sua sorella, che sono due rocce, sono due donne incredibili. Vi ringrazio di essere venute perché per me è un grandissimo onore e spero che un giorno troverete la forza di dimenticare iL dolore e di e guardare solo la bellezza di Sissy...”

In fondo alla pagina il video