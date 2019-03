Accusato di aver sottratto illecitamente energia elettrica, assolto

Il tribunale penale di palmi, nella persona del got dott.ssa A. Palamara ha assolto Berardi Francesco, di Taurianova dall'accusa di furto aggravato di energia elettrica. In particolare l'uomo era accusato di aver illecitamente sottratto all Enel energia elettrica mediante allaccio abusivo dei fili alla cassetta esterna della propria abitazione. Il giudice accogliendo la tesi difensiveva prospettata dalla difesa del Berardi, rappresentata dall avv Filippo Strangi, ha escluso ogni responsabilità penale dell imputato assolvendolo con formula piena.