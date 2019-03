Una coppia di anziani è stata trovata senza vita in un’abitazione a Lamezia Terme. A scoprire i corpi dei due coniugi,(82 anni lui e 79 lei) è stato il figlio che, trovandosi fuori regione per lavoro, si era allarmato non riuscendo a rintracciare i genitori. La Procura di Lamezia ha disposto l'esame autoptico sui corpi dei due anziani che, potrebbero essere deceduti anche da giorni e di morte naturale. Sull’accaduto indaga la Polizia.