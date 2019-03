Sport e inclusione al centro del protocollo d’intesa tra Comune di Palmi e C.I.P.

Nel corso dei lavori del prossimo Consiglio Comunale, la massima assise cittadina sarà chiamata ad esprimere la propria votazione circa un protocollo d’intesa che legherà il Comune al Comitato Italiano Paralimpico.

Si tratta di un protocollo di grande importanza, che ha tra i propri obiettivi la promozione della pratica sportiva e l’inclusione in essa dei portatori di handicap. Considerato il grande valore, fattivo e simbolico dell’iniziativa, l’Amministrazione Comunale ha deciso di interpellare il Consiglio al riguardo, non limitando dunque la decisione ai soli componenti della Giunta.



Il protocollo d’intesa con il C.I.P. vuole sancire la stretta collaborazione con chi da anni opera nel settore sportivo della disabilità. Tra gli obiettivi propri del protocollo vi è la promozione della pratica sportiva anche per i portatori di handicap, garantendo condizioni di uguaglianza e pari opportunità e rendendo effettivo il diritto allo sport per tutti.

L’Amministrazione Comunale ritiene che la pratica sportiva rappresenti,per gli atleti con disabilità certificate, un contesto utile al miglioramento delle condizioni di vita e dei rapporti relazionali.

Attraverso l’impegno congiunto di Istituzioni e realtà territoriali pubbliche e private, si vuole attivare una collaborazione, volta a favorire l’ideazione e la realizzazione di singoli progetti riguardanti la promozione di attività motorie e sportive che coinvolgano gli atleti disabili e le Associazioni di settore.