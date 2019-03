San Ferdinando, ripreso abbattimento baraccopoli

Sono ripresi stamani e stanno proseguendo velocemente i lavori di abbattimento della baraccopoli di San Ferdinando. Nella struttura, ormai non vi è più nessuno. I circa 200 migranti che, comunque, hanno trascorso la notte scorsa nelle vecchie capanne, stamani non ci sono più. Una parte è stata ospitata nella tendopoli gestita dal Comune che dista poche centinaia di metri, ed una cinquantina sono stati trasferiti in Cas della regione.

Anche stamani la zona è presidiata dalle forze dell'ordine - anche se in misura inferiore rispetto a ieri - ma la situazione è comunque tranquilla. I lavori di smantellamento della baraccopoli andranno avanti tutto il giorno e, presumibilmente, si concluderanno in serata.



