Un grave incidente si è verificato intorno alle 13:00 a Rosarno nei pressi di “Santa Rita”. Un ragazzo, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso in controllo dell’auto sulla quale stava viaggiando, finendo fuori strada. Gravemente ferito è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Si attende ora l’arrivo dell’eliambulanza. Sul posto anche carabinieri, polizia e 118