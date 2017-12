Melicucco, finanziato progetto riqualificazione campo calcetto

A seguito della nota ricevuta in data odierna, da parte del Ministro dello Sport, comunichiamo l'avvenuto finanziamento dell'intervento di riqualificazione del campo di calcio "Patrizio Napoli", per l'intero importo richiesto pari a 222.631 euro.

Un grazie al nostro Ufficio Tecnico per il lavoro svolto e per aver elaborato un progetto definitivo che ha permesso di ottenere il finanziamento. Grazie all'impegno costante dell'Amministrazione Comunale, che dopo aver ricevuto il finanziamento del palatenda (dai Patti per la Città Metropolitana), ottiene un altro importantissimo risultato. Impegno profuso e mirato ad intercettare tutti i finanziamenti messi a disposizione dagli Enti sovracomunali, senza far pesare sul bilancio comunale, le opere che si andranno a realizzare. Questo finanziamento è stato ottenuto da appena 9 Comuni calabresi e solo 3 della provincia di Reggio Calabria.

Il Sindaco

Arch. Salvatore Valerioti