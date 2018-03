Droga nascosta nel cibo per cani, arrestato titolare sala giochi

I carabinieri del Norm di Tropea, durante un servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto in una sala giochi, marijuana e cocaina. I militari notando un certo nervosismo del titolare, hanno messo in atto un’approfondita perquisizione. Ad insospettire infatti, un sacco di cibo per cani, adagiato nel locale e peraltro aperto. All’interno i militari hanno scoperto 4 grammi di cocaina, divisi in otto dosi, e 10 grammi di marijuana, divisa anch’essa in dosi pronte per lo spaccio. Inoltre, nel locale, erano presenti anche due bilancini di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il titolare, Antonio Zaccaro, 46enne di Tropea è stato dichiarato in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e, espletate le formalità di rito, tradotto presso la propria abitazione