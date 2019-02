Il mare in montagna”, il nuovo esilarante spettacolo del Laboratorio Rosarno ‘76 al Teatro Comunale di Catanzaro per la rassegna Vacantiandu

Venerdì 22 febbraio 2019, ore 20.45, al Teatro Comunale di Catanzaro nuovo appuntamento con la rassegna teatrale Vacantiandu, direzione artistica di Diego Ruiz, Nico Morelli e direzione amministrativa di Walter Vasta. Promosso dall’Associazione teatrale I Vacantusi di Lamezia Terme, Vacantiandu è uno dei progetti culturali con validità triennale finanziati dalla Regione Calabria con fondi PAC.

In scena Il mare in montagna, il nuovo, esilarante spettacolo del Laboratorio Rosarno ’76 tratto da Evviva u Sindacu di C. Corrado, scritto e diretto da Michele Spataro, mentore e anima di tutta la compagnia.

Il titolo è già inverosimile, come le promesse fatte dai politici prima di ogni tornata elettorale. L’azione si svolge in un fantomatico paesino tra le montagne calabresi dove sono in corso i preparativi per eleggere il nuovo sindaco. La sfida è tra il sindaco uscente e il suo avversario che tra le tante idee innovative nel suo programma di governo ha quella di costruire un porto proprio in questo paese di montagna. Intorno ai due contendenti gravita una pletora di personaggi che, pur nelle loro stranezze, ricalcano dei tipi umani molto vicini alla realtà. Tra gag, equivoci e situazioni paradossali il divertimento è assicurato!

Sul palco, insieme ai “veterani” della compagnia Giuseppe Cannatà, Mimmo Cannizzaro, Pino Tramonti, Gianni Santoro, Sandro Fucà, Lorena Muzzupappa e Massimo Porretta anche un nutrito gruppo di giovani leve Domenico Bottiglieri, Michele Tagliafierro, Gregorio Collia, Achille Rosarno, Marilena Reitano e Rebecca Labate che, spinti dalla passione per il teatro, frequentano ormai da qualche anno il Laboratorio Rosarno ’76.

Info e biglietti:

0968 23564 / 327 1310708 Lamezia Terme

0961 741241 Catanzaro

www.ivacantusi.com / Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Costo biglietti: € 20 primo settore / € 15 secondo settore intero / € 10 secondo settore ridotto

Servizio Bus Navetta gratuito Lamezia/Catanzaro A/R