A Gioia Tauro l’incontro diocesano con il sen. Romano e mons. Paglia

A quarant’anni dalla profetica enciclica di Papa Paolo VI Humanae Vitae che difendeva la vita nascente e sulla scia dell’Amoris Laetitia di Papa Francesco sul discernimento nella vita di coppia, la Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi propone un incontro formativo pubblico alla presenza del Sen. Lucio Romano, docente presso l’Università ‘Federico II’ di Napoli e componente del Comitato nazionale di Bioetica e di mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita che terranno rispettivamente una relazione su ‘Fragilità e diritti’ e ‘Amore e misericordia per una rinnovata pastorale della famiglia’. L’appuntamento, fissato per giorno 15 p.v. alle ore 16,30, si terrà presso l’Auditorium della Casa del Laicato in Gioia Tauro e sarà moderato dall’avv. Michele Ferraro, componente della sezione locale di Scienza & Vita. L’evento, curato dalle diverse sigle ecclesiali e dal direttore dell’Istituto Teologico-Pastorale don Domenico Caruso, sarà concluso dal Vescovo diocesano, mons. Francesco Milito, che proporrà le linee guida per gli interventi pratici verso le famiglie del territorio della Piana.