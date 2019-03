Parte sabato 9 Marzo la nuova Rassegna Teatrale “Sabato a Teatro 2019” giunta alla sua XIV° edizione e patrocinata dalla FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori).

L’amministrazione comunale di Rosarno ha voluto riconfermare il proprio interesse verso questa importante manifestazione culturale garantendo il proprio patrocinio.

Di grande valore risulta anche la stretta collaborazione dell’ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "R.PIRIA"

ROSARNO, che oltre alla presenza dei propri studenti nel cast del Laboratorio Teatrale Rosarno 1976, offre un pieno supporto logistico, prezioso per la realizzazione della kermesse.

Il Laboratorio Teatrale Rosarno 1976 come per le precedenti edizioni si è impegnato a selezionare le compagnie più apprezzate dal pubblico.

Il direttore artistico Michele Spataro infatti riconosce una certa importanza al gradimento espresso dal pubblico per le compagnie che si esibiscono nel corso rassegna rosarnese.

Anche quest’anno si avvicenderanno quindi sul palco dell’auditorium del Liceo Scientifico R.Piria di Rosarno compagnie provenienti da diverse regioni (Calabria, Sicilia e Campania).

Si inizia sabato 9 Marzo con la Compagnia Teatrale Il Sorriso di Isola Capo Rizzuto che porta in scena una commedia brillante in due atti “Papà a tutti i costi” per la regia di Franco Sacco.

La rassegna si concluderà il 4 Maggio con la nuova commedia preparata dal Laboratorio Teatrale Rosarno 1976 dal titolo “Abracadabra”, adattamento e regia di Michele Spataro.