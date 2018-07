Ndrangheta, arrestati mandanti omicidio Canale

Nella mattinata odierna i Carabinieri dei Comandi Provinciali di Reggio Calabria e di Vibo Valentia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria, dott. Antonino Foti, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia diretta dal Procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, nei confronti di 3 persone, ritenute responsabili, in concorso tra loro e con altri indagati – già colpiti da analogo provvedimento nell’ambito del medesimo procedimento penale – dei delitti diomicidio, detenzione e porto di armi clandestine e da guerra, ricettazione, commessi con l’aggravante del metodo e delle finalità mafiose. I destinatari della misura sono:

1.CRUPI Antonino, cl. 83 di Reggio Calabria;

2.GERMANÒ Giuseppe, cl. 70 di Reggio Calabria;

3.ZAPPIA Diego, cl. 85 di Oppido Mamertina (RC).

Il provvedimento odierno costituisce l’esito di un ulteriore approfondimento investigativo condotto dai militari dei Nuclei Investigativi di Reggio Calabria e Vibo Valentia che, sotto il coordinamento del Procuratore Aggiunto Giuseppe Lombardo e del Sostituto Procuratore Sara Amerio, ha consentito di individuare negli odierni indagati, appartenenti o legati alla coscareggina “CONDELLO-CHIRICO”, gli ulteriori responsabili dell’omicidio di Giuseppe CANALE, avvenuto in Gallico (RC) il 12 agosto 2011.

In una prima fase le indagini sull’omicidio avevano già condotto, lo scorso 10 novembre, all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei materialiesecutori, LOIELO Cristian, FIGLIUZZI Nicola e CALLEA Salvatore, e dei mandanti GIORDANO Filippo, MARCIANÒ Domenico e IANNÒ Sergio.

Già dalle prime battute, le risultanze investigative avevano consentito di collocare il grave fatto di sangue nell’ambito di un regolamento di conti interno alla consorteria criminale.

A confortare l’assunto erano intervenuti, nell’ambito delle indagini avviate per la ricostruzione dei gravi fatti inerenti ad una cruenta faida di ‘ndrangheta consumatasi a cavallo del 2011 e del 2012 nel territorio vibonese, gli esiti di ulteriori attività tecniche e soprattutto le dichiarazioni convergenti di più collaboratori di giustizia, che incidentalmente hanno fornito chiari e precisi elementi conoscitivi anche riguardo all’omicidio di Gallico.

Nel corso dell’odierno supplemento investigativo, si sono rivelate determinanti le dichiarazioni rese dai collaboratori all’indomani degli arresti dello scorso novembre, con particolare riferimento a quelle rilasciate da uno degli esecutori materiali, Nicola FIGLIUZZI.

Dal complesso dei contenuti dichiarativi emergeva come la vittima, CANALE Giuseppe, fosse divenuto personaggio scomodo al gruppo di ‘ndrangheta facente capo a CRUPI Antonino e MARCIANÒ Domenico, poiché ritenuto esecutore materiale dell’omicidio – avvenuto il 20.9.2010 – di CHIRICO Domenico, suocero di CRUPI ed elemento di vertice dell’omonima cosca di ‘ndrangheta operante nella frazione Gallico.

Nella prima fase delle indagini, i collaboratori hanno fornito precisi elementi sui soggetti che materialmente avevano proposto l’omicidio ai killer, ovvero CALLEA Salvatore e l’odierno arrestato, ZAPPIA Diego.

Nuovi elementi sono emersi, inoltre, sulle modalità con le quali i killer sono stati indirizzati su CANALE Giuseppe, soggetto non conosciuto dagli esecutori assoldati per il suo assassinio: si tratta dei nominati MARCIANÒ (già detenuto) e CRUPI (destinatario dell’odierna misura) che hanno incontrato i killer, hanno condotto insieme a loro i sopralluoghi sul luogo dell’agguato, hanno fornito una descrizione fisica della vittima, hanno dato il via all’esecuzione e hanno garantito il supporto logistico prima, durante e dopo l’omicidio.

Tra i mandanti dell’omicidio, infine, insieme a MARCIANÒ Domenico, IANNÒ Sergio (anche lui già colpito dalla precedente misura cautelare) e CRUPI Antonino figura anche GERMANÒGiuseppe, titolare di un negozio di ortofrutta a Gallico, che mise a disposizione degli altri indagati i locali del proprio esercizio pubblico per le riunioni propedeutiche alla consumazionedel reato, prendendo parte in prima persona all’ideazione e alla programmazione del grave fatto di sangue.