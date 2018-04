Cinquefrondi promuove il progetto "Ci vorrebbe un amico..."

L'Amministrazione Comunale di Cinquefrondi, in collaborazione con i volontari del Servizio Civile, promuove il progetto "Ci vorrebbe un amico...", rivolto alle persone con disabilità che necessitano di compagnia, svago e sostegno. Cinquefrondi, cittadina sempre attenta alle esigenze della sua comunità, ha ideato un progetto che si inserisce in un quadro più complesso di azioni e di interventi a sostegno della disabilità, che hanno lo scopo di incentivare spazi e luoghi di socializzazione e integrazione sociale. Caratteristica peculiare di questo progetto è mirata a prevenire e contrastare condizioni di emarginazione delle persone diversamente abili, bisognosi di attenzione e svago. Cinquefrondi vuole essere sempre più cittadina di tutti e per tutti, dove la diversità è ricchezza e dove i diritti sono sostanza e non forma. Ogni nonstra azione è rivolta a diffondere amore e solidarietà sociale. Le richieste potranno essere presentate presso l'ufficio del servizio civile del comune di Cinquefrondi a partire da mercoledì nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 12:00.

L'Assessora alla Solidarietà Sociale

Roberta Manfrida

Il Sindaco

Michele Conia