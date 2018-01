Rosarno, l'opposizione: in alto mare il servizio di refezione scolastica

Arrivano brutte notizie per il Servizio di Refezione Scolastica. Il disagio per i genitori, gli alunni ed i docenti delle scuole comunali è cosa fatta.

L’allarme lanciato, in tempi non sospetti, dal consigliere di minoranza Enzo Cusato è rimasto inascoltato.

L’amministrazione comunale con il Sindaco impegnato a fare da mastro di ballo per il prossimo Carnevale, sta portando la nostra città completamento allo sbando. Oltre al disagio sociale che sta attanagliando la nostra cittadina (agricoltura in ginocchio, crisi area portuale) si registra ancora una volta ed anche in questo caso, manifesta incapacità ed inefficienza amministrativa da parte dell’esecutivo a risolvere gli inconvenienti strutturali, anzitempo segnalati, che stanno comportando ritardi o addirittura il rischio di assenza di un servizio di primaria importanza sociale penalizzando di fatto alcuni tra gli individui più deboli della popolazione ovvero i bambini.

Le cronache reali, ci consegnano oggi un primo cittadino totalmente disallineato con le esigenze dei cittadini tutti e con le promesse elettorali rivelatesi vere utopie di un illusionista che non ne azzecca una.

Altro che nuova era “ il giorno in cui il Sindaco del Cambiamento non riesce a garantire un servizio di primaria importanza quale il servizio di refezione scolastica perché l’ente, da lui amministrato, non riesce in quasi 8 mesi a sanare quello che c’era da sanare..quello è il giorno in cui il Sindaco, tra le sembianze di un “ Cetto la Qualunque e di un Harry Potter impegnato a vendere illusioni, deve necessariamente togliere il disturbo “.

Quello che sta succedendo a Rosarno ha dell’incredibile, tra strutture scolastiche ed uffici comunali al freddo, tra la perdita di ingenti finanziamenti (Cittadella dello Sport) tra le montagne di rifiuti sparsi ovunque, tra l’effettuazione di lavori pubblici (marciapiedi via Nazionale) che non hanno ne capo e ne coda, in violazione anche alle normative di legge, tra esodi inarrestabili di funzionari, alcuni per scelta altri imposti e tra contenziosi vari tra i quali quello con la Camassa S.P.A., questa amministrazione consegnerà Rosarno al dissesto finanziario.

La sensazione caro Onorevole, prima che sia troppo tardi, aldilà degli immancabili sorrisetti “istituzionali” che sanno tanto di presa per i fondelli di quanti l’hanno votato, è che il triplice fischio deve essere anticipato per sopravvenuta ed conclamata manifesta incapacità di questa amministrazione della quale le riconosciamo la paternità.

I Consiglieri di F.I.

Giacomo Saccomanno, Mimmo Scriva, Giusi Zungri, Liliana D’Agostino, Alex Gioffrè, Enzo Cusato.