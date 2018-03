La Calabria e Rosarno ricominciano da Salvini

Riceviamo e pubblichiamo

Lega per Salvini di Rosarno si appresta a ricevere la visita di Matteo Salvini, occasione per un rapporto diretto con la terra che l’ha conclamato Senatore.“Lo ringranziamo per la sensibilità ed il riguardo che ha espresso per il nostro territorio, suggello di un patto di impegno continuo per esserci e dare una mano alla rinascita della nostra Regione.”

Insieme al leader della Lega ci sarà anche l’altro parlamentare eletto per la Lega in Calabria - Domenico Furgiuele, di Lamezia Terme.

Appuntamento Sabato 17 Marzo ore 18,00 presso l’Auditorium Liceo Scientifico “R.Piria” di Rosarno

Lega per Salvini -Rosarno-

Enzo Gioffrè

Giusi Zungri

Enzo Cusato