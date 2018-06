Il Circolo Tennis Gioia 1974 conquista il campionato regionale a squadre under 14 maschile 2018.

Alla terza finale consecutiva in tre anni, i bravissimi Cesare D'Agostino (classifica FIT 4.1) e Christian Genovese (4.2) hanno sconfitto i pari età del T.C. Cosenza in due incontri combattuti ed avvincenti che hanno visto prevalere il primo su Matteo Sconza (4.1) per 7/5 - 6/3 ed il secondo su Francesco De Caro (4.2) per 6/2 - 3/6 - 6/3.-

Con questa affermazione la squadra del Circolo Tennis Gioia 1974 ha ottenuto il pass per disputare la fase di Macroarea sud del campionato italiano a squadre under 14 maschile che si disputerà al C.T. Montekatira di Catania dal 19 al 22 luglio p.v. tra le rappresentative campioni delle regioni Sicilia, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.

I ragazzi di Gioia Tauro sono arrivati alla finale dopo un percorso netto nel proprio girone di qualificazione all'italiana e quindi superando i due turni della fase regionale battendo prima la Polisportiva Acquappesa (CS) e quindi il T.C. Diamante senza mai perdere un incontro.-

La vittoria conferma l'eccellenza della scuola del circolo di Gioia Tauro, guidata dal maestro nazionale Gabriele Tauro con la collaborazione del maestro Vito Veneziano e del preparatore atletico Giovanni Familiari, essi stessi (i maestri) giocatori dal brillante passato agonistico, che dimostra ancora una volta la capacità di mettere in luce il talento dei giovani appassionati di questo sport. Una scuola che, unica nella piana, è riuscita nel corso del propri dieci anni di attività a far raggiungere la terza categoria a diversi propri allievi e vincere più edizioni dei campionati regionali giovanili nelle varie fasce d'età.-

Bisogna peraltro dire che il Gioia 1974 ha sempre avuto particolarmente a cuore la propria scuola tennis, avendo fatto della cultura sportiva uno strumento di promozione della formazione civica ed umana delle giovani generazioni.