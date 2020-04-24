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Gioia Tauro, massiccio dispositivo interforze nel quartiere. Il sindaco Scarcella: “La Ciambra non è una zona franca. Lo Stato c’è e si vede”
Discarica abusiva a cielo aperto sequestrata: rifiuti e roghi tossici a due passi dal centro abitato
Il vicesindaco di Rosarno replica alle minoranze con i fatti: «Due milioni e mezzo di euro per le strade delle periferie»
Incidente sull’A2, quattro feriti: tre chilometri di coda
Scontro tra un’autovettura e un furgone al km 335, in direzione sud. Tre persone trasferite negli ospedali del Vibonese e una in una struttura...
Rosarno, aggiudicati i lavori per la nuova rotatoria tra via Nazionale...
Al via a settembre l’intervento di riqualificazione urbana e sicurezza stradale. Al centro della nuova rotatoria sarà collocata un’opera ispirata all’antica Medma Rosarno si prepara a...
Gioia Tauro conquista il bando “Città che Legge” 2025: finanziato un...
Il Comune ottiene il finanziamento del Ministero della Cultura con "Letture di Porto", un progetto che punta a promuovere la lettura come strumento di...
Gioia Tauro, massiccio dispositivo interforze nel quartiere. Il sindaco Scarcella: “La...
GIOIA TAURO – Ventiquattro perquisizioni domiciliari, 275 persone identificate e 139 veicoli controllati. È il bilancio dell’imponente operazione di controllo del territorio condotta il 7 agosto nel quartiere...
Etnaland non aprirà nel 2026: il parco annuncia lo stop alla...
Etnaland comunica ufficialmente che la stagione 2026 non prenderà il via. La decisione è legata al sequestro preventivo della struttura e ai tempi tecnici necessari per...
USA, spara al figlio di 11 anni in aeroporto e poi...
Una vicenda drammatica e ancora senza spiegazioni certe ha scosso gli Stati Uniti, dove un gesto estremo ha spezzato la vita di un bambino...
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La prima edizione sul Lungomare Falcomatà e al Museo Archeologico Nazionale chiude con circa 50mila degustazioni e 83 aziende presenti È stata una prima edizione di...
La Concattedrale di Palmi riapre al culto dopo il restauro
Domenica 9 agosto, alle ore 19, con una Solenne Concelebrazione Eucaristica, S. E. Mons. Giuseppe Alberti ha riaperto al culto la Concattedrale di Palmi. I lavori...
Sequestrati oltre 26mila prodotti non conformi e contraffatti: un denunciato
Bloccati circa 1.600 giocattoli non sicuri, 24.600 articoli privi dei requisiti di legge e oltre 70 prodotti con marchi contraffatti. Sanzioni fino a 35mila...
Tredicenne travolto mentre era in bici elettrica: è grave, trasferito d’urgenza in ospedale
Ore di apprensione per un tredicenne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a San Gregorio d’Ippona, nel Vibonese, tra...